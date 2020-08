NetOne has released new prices for mobile data and bundles

NetOne last week released prices that are in step with POTRAZ’s authorization for MNOs (Mobile Network Operators) to price according to the interbank rate. Mobile data and bundles prices have also been reviewed, and they are as follows:

Data Bundles

Item New Price ZWL$ Old Price ZWL$ Hourly 1 024 MB 60.00 30.00 Night Bundle (1GB) 120.00 50.00 Daily 30 MB 25.00 8.70 Daily 80 MB 50.00 20.00 Daily 200 MB 110.00 40.00 Daily 480 MB 220.00 80.00 Daily 960 MB 300.00 115.00 Daily 1200 MB 350.00 120.00 Weekly 30 MB 25.00 8.00 (previously 26 MB) Weekly 60 MB 45.00 16.00 Weekly 160 MB 120.00 42.00 Weekly 350 MB 240.00 85.00 Weekly 700 MB 400.00 150.00 Weekly 5 GB 1 500.00 600.00 Monthly 200 MB 150.00 55.00 Monthly 450 MB 300.00 110.00 Monthly 1.5 GB 800.00 300.00 Monthly 3.5 GB 1 400.00 – Monthly 5 GB 2 000.00 1000.00 Monthly 8 GB 2 500.00 –

Social Media Bundles

All social media bundles WhatsApp, Facebook, Twitter, and Instagram are priced the same across all data allocations.

Item New Price ZWL$ Old Price ZWL$ Daily 20 MB 16.00 5.80 Daily 50 MB 30.00 11.00 Weekly 70 MB 50.00 17.00 Weekly 150 MB 100.00 35.00 Monthly 300 MB 150.00 60.00 Monthly 750 MB 350.00 130.00

One Fusion

Item New Price ZWL$ Old Price ZWL$ One Fusion Lite 250.00 100.00 One Fusion Gold 400.00 180.00 One Fusion Premium 800.00 360.00

SMS

Item New Price ZWL$ Old Price ZWL$ Daily 8 SMS 2.00 1.00 Daily 25 SMS 8.00 3.00 Daily 50 SMS 15.00 5.00 Weekly 90 SMS 30.00 10.00 Weekly 200 SMS 60.00 20.00 Weekly 500 SMS 120.00 50.00

One-Fi

Package Price ZWL$ One-Fi PLus 25 GB 2 500 One-Fi Ultra 50 GB 4 500 One-Fi Extreme 80 GB 6 000