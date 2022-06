Game Changers Zim announces finalists for its US$1.5 mil challenge

A couple of months were reported on a program called Game Changers that was looking for 30 local entrepreneurs to give a share of US$1.5 million as well as mentorship, and a full-stack business support system. Well, the finalists have been announced and they come from all 10 provinces in Zimbabwe.

Game Changers Harare Finalists

Abigail Tafara Mphepo Kelvin Munakandafa Sizolwenkosi Mazolo Adrian Chinhava Kudakwashe Tafadzwa Spulah Chigede Benevolent Masora Kundai Ngwena Tafadzwa Makonese Berverly Nyakutsikwa Memory Bere Tafara Mundere Bobby Kapfumvuti Munyaradzi Karumbidza Talent Mhloro Braidley Sande Mlambo Nelson Chanakira Tamuda Chimhanda Charles Mungiria Nigel Maritinyu Tarasana Muchenagumbo Charles Kudzayi Mutandwa Nobuhle Zinyengere Tariro Samudzimu Collen Moyo Nyasha Paradzai Tendai Kasipo Craig Muyambo Obryn Temba Mukore Thinkwell Gokuda Denzel Chimene Odilo Linzi Tinashe Manyonga Donvan Phiri Piwai Chikasha Tinayeishe J Ruparaganda Eliseus Tarwireyi Pride Vambe Tinashe Rukwesa Evangelista Chekera Rangarirai Mudziso Vimbai Maumbe Fortunate Sokiri Richard John Walter Masvikeni Hellen Chipidza Rumbidzai Ncube Irvine Khureya

Bulawayo Finalists

Brandon First Mashayangombe Patience Ziramba Takudzwa Nyakanyanga Msindazwe Ndhlovu Philip Mudonhi Thandolwenkosi Nyathi Ngonidzashe Maphosa Rodney Mkwebu Wadzanai N C Chinanayi Zithelo Sibanda

Mashonaland Finalists

Artwell Songore Michelle Mugoronji Mutsa Makombore Nyasha Muchemwa Valentine Shoti

Game Changers Mashonaland West Finalists

Bryne Tafadzwa Mhende Daniel Gwezuva Rutendo Rukodzi Theophilus Munetsi Tapuwanashe Allin Manyange

Mashonaland Central

Ashley Musihiwa Derby Matoma Nolwandle Sachikonye

Game Changers Matebeleland North Finalists

Adonis Mhlanga Allan Twalumba Sibanda Fortune Donga Tapiwanashe Millicent Muganyura

Matebeleland South Finalists

Sandiso Ndlovu Susen Chilongo

Manicaland Finalists

Ellis Chitakatira Richard Zengeni Tendai David Chipatiso

Game Changers Midlands Finalists

Blessed Tanaka Tavenhave Blessing Hope Ruvinga Forbes Muzwagwandoga Pride Munjeyi Tatenda Marapira

Masvingo North Finalists

Ngonidzashe Mushandu

