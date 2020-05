List: EcoCash, OneMoney Agents Whose Accounts Were Frozen For Suspected Forex Dealings

The RBZ sent out a directive to mobile money operators asking them to block mobile money accounts suspected of “involvement in illicit foreign currency transactions and/or money laundering”.

Below is a list of the EcoCash accounts suspended;

CALM YIELDS PVT LTD 771390431 9888 INTERCREST CAPITAL MICROFINANCE 782193268 238185 TREZOR INVESTMENTS 779402111 16412 LINSA INVESTMENTS 787630789 374158 MUBEREKWA INVESTMENTS 777122486 15761 SHUMBA MONEY PVT LTD 777120100 16382 VERSFACE INVESTMENTS PVT LTD 778586223 313881. WALTROP INVESTMENTS 788731812 5761 TITANIUM CAPITAL PL 788194754 403602 NOMRE MOTORS 782333104 93846 BENSPEAKERS INVESTMENTS 787590993 420141 HENNYLORGEY PVT LTD 787590221 388374 CUBE QUANTUM PHAMACEUTICALS PVT LTD 783356849 18621 LIQUIFIRM PVT LTD 787630507 374251 MABHUSA INVESTMENTS (PVT} LTD 788193667 402638 CALM YIELDS PVT LTD 788732932 419031 DUO VALLEY COMMODITY BROKERS PVT LTD 783356843 18632 E=JTERCREST CAPITAL 783721303 8891 INTERCREST CAPITAL 783721303 8891 MR BILLS ENGINEERING AND CONSTRUCTION PVT LTD 771390979 9179 DELONIX TRADING 782838705 200355 COASTBRIDGE INVESTMENTS 787591010 380955 PAUREDGE TOBACCO REHANDLING PVT LTD 788732723 1445 OSHUN ENTERPRISES 771632519 241427 KAY MUDONHI INVESTMENTS 788193444 404486 JURYFIN INV NT ELECTRONICS 772195018 27235 KAY MUDONHI INVESTMENTS 788193424 404466 MC MEATS 1 PVT LTD 773062865 37132 CUSHION ME PVT LTD 773933376 189709 DERIVATIVES RESOURCES PL 778932436 10815 GIGABYTE CONSULTANTS PVT LTD 777121518 18181 CHEMMODITIES TRADING PVT LTD 786056299 282043 GRACE OF ALL TIMES CAR SALES PVT LTD 788193089 399803 CUBE QUANTUM PHAMACEUTICALS PVT LTD 783356839 18619 LIQUIFIRM PVT LTD 787630508 374252 DK INVESTMENTS PBC 788739941 414409 JACK AND PRIDE ELECTRONICS 788730464 3779 CELLBASE ELECTRONICS 778927560 10213 BLUESKY INVESTMENTS 771391128 9260 WH1RLWYN HOLDINGS 782692641 84579 ETG PARROGATE ZIMBABWE 785042957 223803 QUEEN WEALTH INVESTMENTS 778933100 9073 SMG HOLDINGS 778932292 10547 V NYEMBA to OBZINDI CATTLE FATTENING PVT LTD 788732592 1561 MABHUSA INVESTMENTS (PVT) LTD 788193405 404447 ECRAG CONSULTANTS 779400326 17026 SPORTS ZONE 779394486 16797 FORBES FINANCIAL SERVICES 788732571 1299 CAPITAL PROFIT 787590989 414557 FORBES FINANCIAL SERVICES 788733390 416846 STALLION FINANCIAL SERVICES ta CHINA PANO BUREAU DE CHANE 788189852 398497 BLUE DOLPHIN FINANCIAL SERVICES 779401226 17805 DUO VALLEY COMMODITY BROKERS PVT LTD 783356833 18620 SHUMBA PAY 788189511 404082 DU TOIT FARM SUPPLIES 778923128 8616 KINGCAL CONSTRUCTION 786056165 281560 CLANAX INVESTMENTS PVT LTD 788731811 5760 GRACE OF ALL TIMES ta BEFORWARD ZIMBABWE 788732017 5257 JURYFIN INVESTMENTS 772153253 15134 ANOMISH ELECTRONICS PVT LTD 788189753 395906 SAINTS THREE HUNDRED N SIXTY 784951856 19649 KOALA PARK ARBETTOR AND BUTCHERY HARARE 782327767 23771 MAKONI INVESTMENTS 788740526 417273 STRATTON WALCOTT PVT LTD 788739655 412099 TRACKWIDE INVESTMENTS 787632707 383295 VISION CREDIT SOURCE 788189289 394080 HYDROCO ZIMBABWE 773062788 32397 CALM YIELDS 777132887 8694 BELLEVUE ABATTOIR AND BUTCHERY 778692263 29725 tIRTUAL BUREAU DE CHANGE 783357159 18709 ACCESS FINANCE 787590767 386569 BANCRAFT FINANCAIL SERVICES 778537336 335321 SNALVEL UNIVERSAL TRADING 788194953 400616 CAPITAL PROFIT 787590988 414559 NOTTINGHAM BUSINESS AND MANAGEMENT CONSULTANCY 787630741 374076 THE CORPORATE COACH 788194150 402035 NEXT PROJECTS PVT LTD 778527965 330298 EMLANJENI INVESTMENTS PVT LTD 786945519 353826 MC MEATS 4 PVT LTD 784953550 37138 JUST ICE ZIMBABWE 778929591 8457 SPEEDFIRE PVT LTD 788732517 3099 CAILOGISTICS PVT LTD 782333042 87662 SILKCHIN TRADING PVT LTD 771376377 116203 SHONS FINANCE SERVICES PL 773077494 31784 MC MEATS 5 PVT LTD 773065537 37142 HUNTINGLANE SERVICES 782196199 242508 ANDMISH ELECTRONICS PVT LTD 788189776 397518 PETRANA FARMING 778487931 317616 ECRAG CONSULTANTS PVT LTD 788192877 393699 IMMEDIATE SOLUTIONS MICRO FINANCE 778923510 9764 SPELLBOUND PVT LTD 788189487 402402 NYARADZO SABI HOUSE 773079044 30866 CHOCOLATE MINI BAR 778922793 8727 ELITE COLLECTION 787632583 383680 GRACE OF ALL TIMES CAR SALES PVT LTD 788193088 399802 ALEYJAY INVESTMENTS 788732120 4068 KREGNAL INVESTMENTS 777132906 8701 MANPACK DISTRIBUTORS 788731818 S767

List of One Money Customers whose Bank Accounts frozen – 1 May 2020

advertisement

RICHARD CHADZIMURA 029294

Alois Buwu 039121

maptech mobile zimba 038247

TEAMVICTOR TECHNOLOGIES 081581

Albert Nyika 010332

KUFA ASHLEY 094533

PLAXEDES MASANGA 069623

ANTONATE MUNYORO 063236

TADOLF ENTERPRISE 042675

Zenboa Investment 10 – 040540

LUDDAISY 092415

Prosper Maphosa 036321

LINK URBAN INVESMENTS-CBD 048714

nobert rangwani 014023

Mashwin 085996

MUGOVE MATIZANADZO 070912

TAPIWA LAMECK MATUNHIRA 087685

ERAD MUZEYA 063174

NABCENT INVESTMENTS 050979

KUDAKWASHE CHOMUSORA. 092750

KUDAKWASHE MIKA 2 042878

Speedfire PL Agent 3 037878

PROMISE MATEMAI 073746

COLLINS ZIVANAI 028453

GERALD PAIDZIRA 076282

Nyika Enterprises 02 011823

Quick NetOne, Telecel, Africom, And Econet Airtime Recharge Number to recharge: Airtime amount: Eco Cash number: {{error_message}} {{error_message}} If anything goes wrong, click here to enter your query.